MN - Donadoni sul Milan: "Spero che dopo Madrid possa trovare continuità di prestazioni e di risultati"

Presente all'evento "Sport Movies & TV" a Milano, l'ex rossonero Roberto Donadoni ha rilasciato queste parole ai microfoni di Milannews.it: "Vincere a Madrid con un risultato così e una prestazione del genere, al di là del fatto che il Real non abbia giocato bene, è importante, ora però il Milan spero possa trovare continuità di prestazioni e quindi di risultati. Fa un certo effetto vedere squadre come Real e City subire così tanto in una competizione come la Champions League. Ancelotti a rischio? Ormai non ci si può sorprendere più di nulla. Conosco bene la vita dell'allenatore, so cosa significa fare un risultato positivo o negativo per la stampa. Non do troppo ascolto a certe voci. E' l'opposto di quello che è successo a Fonseca".

L'ex rossonero ha poi parlato così di Daniel Maldini: "Già da quando era più giovane sentivo commenti positivi nei suoi confronti. Il fatto che ci sia un altro Maldini in Nazionale sia qualcosa di meravigliosa. Sono felice per Paolo e anche per suo figlio. Daniel all'Inter? Oggi è cambiato tutto, 15 o 20 anni fa poteva significare qualcosa, ora si sono perse certe cose".