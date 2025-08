MN - Dooley: "Pulisic perfetto per i rossoneri, è un bel giocatore"

Leggenda del soccer americano l'ex centrocampista Thomas Dooley, protagonista a Usa 94, ha rilasciato un intervista esclusiva ai microfoni di MilanNews.it. Le sue dichiarazioni.

A inizio mercato si parlava di una possibile partenza di Christian Pulisic direzione Premier League o Saudi Pro League. Ma l'esterno americano sembra destinato a rimanere con Allegri in panchina... scelta giusta?

"Pulisic è uno dei giocatori più forti che abbiamo attualmente negli Stati Uniti. Siccome allenavo in Vietnam non ho potuto seguire tutte le sue partite. Ma Christian farebbe comodo a molte squadre. E tra queste ci metto le squadre di Premier League anche se non sono sicuro che lì sarebbe uno dei migliori della sua squadra come al Milan. Lui è perfetto per i rossoneri, è un bel giocatore."

È sprecato non vedere un giocatore con le sue qualità in Champions?

"Non lo so! Ognuno vorrebbe fare la Champions (ride ndr), anche a me sarebbe piaciuto. Ma io mi accontento di essere passato dall'undicesima divisione tedesca ai mondiali americani. Un sogno, fu come vincere alla lotteria."