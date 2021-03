MN - Dreyfus, CEO Socios: "Vogliamo lasciare qualcosa ai tifosi. Usiamo i social per stare vicini alla squadra"

Per parlare del mondo delle criptovalute, dei Fan Token, del coinvolgimento dei tifosi che ne consegue e tanto altro la redazione di MilanNews.it ha avuto il piacere di contattare Alexandre Dreyfus, CEO & Founder Chiliz e Socios.com (QUI L'INTERVISTA INTEGRALE). Queste le sue dichiarazioni in esclusiva:

Ho notato che il vostro approccio alla community è molto apprezzato dai tifosi, il “Milan Twitter” vi adora. Quanta importanza date a questo aspetto? "Socios.com è stato creato per dare e lasciare un qualcosa sia ai tifosi che non hanno la possibilità di guardare le partite allo stadio perché vivono in città diverse o in paesi diversi a migliaia di chilometri di distanza e sia ai tifosi locali più coinvolti e accaniti. Sicuramente i social sono uno degli strumenti per far sentire i tifosi più vicini alla squadra, ma Socios.com ora offre anche di più: i tifosi possono influenzare direrattamente scelte che riguardano il club, guadagnare "premi VIP", accedere a giochi, competizioni, sponsor e promozioni del club in più al riconoscimenti di "superfan". È molto di più di quanto siano stati in grado di fare in passato ed è per questo che la risposta è così positiva".