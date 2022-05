MN - E. Rossi: "Il Milan mi ha colpito nella maturità. Merito a Pioli"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico Ezio Rossi si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) su cosa lo ha colpito del Milan: “Nella maturità. Contro un avversario ostico come l’Atalanta non ha avuto ansia o frenesia di dover vincere, ha giocato con la pazienza della grande squadra. Merito principale va dato a Stefano Pioli un tecnico che stimo per la grande umiltà. Se dovesse succedere, sarebbe più che meritato”.