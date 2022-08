MN - Elefante: "Tonali è una colonna di questo Milan"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Andrea Elefante, giornalista de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it soffermandosi anche su Sandro Tonali: "Se hanno fatto di tutto per recuperarlo così in fretta sono loro stessi che ne hanno determinato l’importanza. Tonali è una colonna di questo Milan, garantisce identità e automatismi ad un centrocampo che è emerso in modo prepotente lo scorso anno. Il ragazzo è importante per il Milan ma anche per la Nazionale dove rappresenta uno dei pilastri per il futuro. Se pensiamo che all’Europeo la mediana fosse composta da Barella-Jorginho e Verratti si può legittimamente presupporre che uno di questi tre posti possa diventare di Tonali”.