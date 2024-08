MN - Emerson Royal e la 22 di Kakà, il consulente: "Speriamo di dare anche noi gioia ai tifosi rossoneri"

La telenovela Emerson Royal-Milan si è chiusa con l'happy ending. Il brasiliano è finalmente un giocatore dei rossoneri ed è stato presentato in giornata. Per conoscere meglio il nuovo terzino del Diavolo abbiamo sentito il dottor Fabiano de Abreu Agrela, consulente e neuroscienziato del giocatore. In esclusiva per MilanNews.it

La maglia numero 22 per il Milan significa molto, essendo stata indossata da Kakà. Cosa significa per Emerson il 22?

"Kaká è una grande persona, un grande nome nella storia del calcio brasiliano ed è stato uno dei grandi responsabili per i simpatizzanti del Milan in Brasile. Speriamo di poter dare anche gioia ai tifosi del Milan".