MN - Eranio: "Allegri è un volpone, sa benissimo cosa potrà ottenere con questo gruppo"
È un Milan completamente diverso rispetto alla passata stagione, questo allenato da Massimiliano Allegri. I rossoneri sono diventati squadra e gruppo coeso rispetto a qualche mese fa. Che la mentalità sia cambiata lo si può notare anche dalle parole dello stesso Allegri e Rabiot post pareggio contro la Juventus: “Sono due punti persi” il sunto del discorso. Di questo e molto altro ne ha parlato così l’ex centrocampista rossonero Stefano Eranio in esclusiva a MilanNews.it.
Questo un estratto delle sue considerazioni:
Allegri un bonus
"In panchina uno come lui è garanzia. Max è un "volpone" Sa benissimo cosa può dare, e infatti il suo è un Milan operaio che lavora tutto per uno stesso scopo. Secondo me i rossoneri potranno ottenere moltioperché non avendo le coppe possono concentrarsi bene sul campionato. Sì, possono vincere lo scudetto".
IL TABELLINO
JUVENTUS-MILAN 0-0
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani (40'st Kostić), Kelly; Kalulu, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceição (23'st Openda), Yldiz (23'st Vlahović); David (23'st Thuram). A disp.: Perin, Pinsoglio; João Mario, Pedro Felipe; Adžić, Koopmeiners; Zhegrova. All.: Tudor.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana (17'st Loftus-Cheek), Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic (29'st Nkunku), Gimenez (17'st Leão). A disp.: Pittarella, Terracciano; Athekame, De Winter, Odogu; Ricci. All.: Allegri.
Arbitro: Guida di Torre Annunziata.
Ammoniti: 45' Fofana (M), 4'st Locatelli (J), 14'st Bartesaghi, 29'st Gatti (J)
