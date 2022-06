MN - Ericson: "Zlatan voleva venire alle Olimpiadi del 2016, poi passò al PSG. Mi chiamò per..."

MilanNews.it

Hakan Ericson, tecnico svedese campione d'Europa nel 2015 con l'U21, e nello staff della nazionale A con Ibra a Euro 2012 e 2016, ha parlato così ai microfoni di MilanNews.it:

Zlatan parla di se stesso in terza persona. Non dice mai ‘io’ ma Zlatan. Anche questo dà fastidio agli svedesi? “Zlatan è furbo e un gran comunicatore (ride, ndr). Io e lui abbiamo fatto due Europei insieme, quelli del 2012 e del 2016 quando ero nello staff della nazionale. Poi grazie alla vittoria del campionato d’Europa Under 21 nel 2015, la mia Svezia si qualificò alle Olimpiadi del 2016. E io volevo portare Zlatan con me a tutti i costi. Lui voleva venire ma mi disse che non poteva venire perché era appena passato dal PSG al Manchester United. Poteva ignorare la mia proposta ma mi chiamò per informarmi e per raccontarmi che apprezzò il lavoro che avevo fatto e che i suoi figli ammiravano la mia nazionale. Lo rispetto molto per quel gesto, perché essendo una star, poteva fregarsene".