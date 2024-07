MN - Espina: "Cardoso deve dimostrare tante cose. Il Betis lo venderà se..."

vedi letture

Il Milan 2024/25 ha pescato dalla Spagna e potrebbe continuare a farlo: Johnny Cardoso del Betis è l'ultimo della lista, nel frattempo un ex biancoverde come Emerson Royal è sempre più vicino. Ed è già arrivato Alvaro Morata. Per saperne di più abbiamo contattato José Antonio Espina, collega di As, che è stato intervistato in esclusiva per MilanNews.it.

Un nome nuovo per il mercato del Milan è un altro giocatore del Milan: Johnny Cardoso. Che tipo di giocatore è?

"Johnny Cardoso ha avuto buoni primi mesi al Betis, ma deve ancora dimostrare tante cose per giocare in una grande squadra. Veniva da un altro campionato, con un altro ritmo e con un'altra preparazione. Per una valutazione migliore servirà vederlo all'opera dall'inizio di una stagione".

Pensi che il Betis possa privarsi di lui?

"Il Betis ha bisogno di vendere. Se arriva un'offerta superiore a 15 milioni lo venderanno".