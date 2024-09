MN - Evani sulle parole di Ibra: "Non posso dire che mi siano piaciute..."

Il Milan si avvia al derby nelle condizioni morali peggiori possibili, con i fischi dei tifosi nei minuti finali della sfida contro il Liverpool e con Paulo Fonseca già in bilico. Ne abbiamo parlato con un grande ex come Alberico Evani, una vita con i colori rossoneri addosso, prima come calciatore e poi come allenatori delle giovanili, fino alla Primavera. In esclusiva per MilanNews.it.

Ibrahimovic ha scelto Fonseca, fin qui più che parole di difesa nei confronti del tecnico abbiamo assistito a uno show personale, nel pre-partita contro il Liverpool

"Non posso di certo dire che mi sia piaciuto il suo intervento, ma il suo carattere lo conosciamo. Penso che un dirigente debba rispondere a una domanda semplice magari in un altro modo. Detto questo l'importante è che sia sempre presente e vicino al gruppo e l'allenatore".