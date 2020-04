MN - Fallahi su Ibra: "Giocherà finché il fisico regge. Gli artisti soffrono senza il loro pubblico"

La redazione di MilanNews.it ha intervistato Siavoush Fallahi che ha realizzato l’intervista a Ibrahimovic per Dplay Svezia. Il giornalista che settimana scorsa ha osservato da vicino l’amichevole a Stoccolma dell’Hammarby e naturalmente la partita di Zlatan, ha parlato del futuro dell’attaccante rossonero.

(LEGGI QUI L'INTERVISTA INTEGRALE)

Escludiamo l’ipotesi ritiro…

“Zlatan ha sempre detto che vuole giocare finché sta bene fisicamente. Parlando della nazionale svedese ha sempre detto che non vorrebbe mai diventare uno che resta in squadra solo per il suo nome o la sua storia, ma vuole stare nelle squadre in cui gioca perché se lo è meritato e perché potrà ancora contribuire sul campo. Dopo l’intervista di venerdì si è parlato tanto della situazione del Milan, i tifosi del Malmö ma la parte più interessante sono state le sue parole sul suo futuro dove si intravede una fame e passione per il calcio che è tipica di Ibrahimovic. Lui ha ancora voglia di giocare, vincere e segnare. Finché il suo corpo regge, penso che continuerà a giocare, alla fine è un artista e gli artisti soffrono senza gli applausi del proprio pubblico”.