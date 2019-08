MN - Fava: "Leao? I 35 milioni sono figli del mercato, possono avere un senso se considerato acquisto in prospettiva"

Fabio Fava, intervistato in esclusiva da MilanNews.it, ha commentato la valutazione di 35 di Leao, acquistato dal Milan in questa settimana: "I 35 milioni sono figli del mercato. Il mercato è sempre domanda ed offerta. Gli 80 a Pepé hanno fatto storcere il naso a molti, secondo me tra qualche anno lo considereremo un buon prezzo. Non so quanto sia giusta questa cifra, so che andare a comprare dal Lille in questo momento è complicato. Un anno e mezzo fa rischiavano addirittura il fallimento per debiti, nel giro di un anno hanno conquistato la Champions e stanno vendendo i pezzi pregiati e si sono pagati completamente la situazioni debitoria. Se lo consideriamo un acquisto in prospettiva i 35 milioni possono avere un senso, capisco che i tifosi del Milan che probabilmente non conoscendolo dubitano. Lui e Cutrone sono due giocatori diversi, secondo me il Milan ha fatto un ragionamento in questo senso. Due anni fa ti avrei indicato Leao come uno dei prospetti migliori, faceva caterve di gol nello Sporting, poi il suo percorso lo ha portato a Lille. Non è un attaccante da venti gol a campionato se si valuta la prima mezza stagione in Francia. Mi sento di paragonarlo a Lautaro, un giocatore che ha bisogno di qualche mese di adattamento, di poca pressione, poi si capirà tra dodici mesi se il Milan ha fatto bene o male".