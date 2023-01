MN - G.Asamoah: "Thiaw avrà le chance di giocare nel Milan e sfonderà"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Gerlard Asamoah, ex calciatore oggi team manager, ha rilasciato un'intervista a MilanNews.it soffermandosi anche sul fatto di essere sorpreso o meno per il poco minutaggio raccolto da Malick Thiaw: "No, perché è giovane e poi lui sapeva (che sarebbe stato difficile ndr). Il Milan ha una buona squadra ma Malick ha l'età dalla sua parte e avrà le sue chance di giocare. Io credo in lui: sfonderà."