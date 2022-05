MN - Galderisi: "La forza del Milan risiede in un gruppo compatto e consapevole"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Giuseppe Galderisi, ex calciatore del Milan, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it soffermandosi anche sulla forza della formazione rossonera: "Queste sono settimane delicate ma allo stesso tempo belle da vivere. La forza del Milan risiede in un gruppo compatto e consapevole della propria forza. L’umiltà non è mai mancata ma c’è questa convinzione di essere vicini al traguardo, si percepisce".