MN - Galli: "L'italia non è un paese per giovani: bisogna dargli fiducia, farli giocare e vedere se sono pronti"

vedi letture

Il Milan è la squadra più rappresentata della nazionale Under 17 fresca campione d'Europa: Alessandro Longoni, Emanuele Sala, Mattia Liberali e Francesco Camarda sono stati i grandi protagonisti a Cipro, con quest'ultimo autore di una doppietta nella finale contro il Portogallo e premiato come miglior giocatore del torneo. Filippo Galli, per anni responsabile del settore giovanile del Milan, ci ha detto la sua. In esclusiva per MilanNews.it.

Questa Under 17 è la conferma del buon lavoro giovanile in Italia: l'anno scorso ci fu il secondo posto ai Mondiali Under 20 e la vittoria agli Europei Under 19

"Il talento c'è e siamo contenti. Ma come diceva Sacchi questo non è un Paese per giovani. Quello che manca è provare a capire se questi giocatori sono pronti per un salto in prima squadra. I club devono avere fiducia in loro, farli giocare e prendersi dei rischi. Giocando commetti degli errori, che possono essere pesanti, ma impari. Dobbiamo andare tutti nella stessa direzione: proprietà, management, allenatori, tifosi. Solo così ci potrà essere un cambiamento, perché finisce sempre che quando un giovane fa male qualcuno inizia a storcerre la bocca".