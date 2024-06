MN - Galli: "Quella del Milan sarebbe solo la terza U23, troppo poco per preparare i giovani al salto verso la prima squadra"

Il Milan è la squadra più rappresentata della nazionale Under 17 fresca campione d'Europa: Alessandro Longoni, Emanuele Sala, Mattia Liberali e Francesco Camarda sono stati i grandi protagonisti a Cipro, con quest'ultimo autore di una doppietta nella finale contro il Portogallo e premiato come miglior giocatore del torneo. Filippo Galli, per anni responsabile del settore giovanile del Milan, ci ha detto la sua. In esclusiva per MilanNews.it.

Under 23, manca solo l'ufficialità

"Quando ero al Milan sembrava tutto pronto per avere la squadra, poi si decise di andare in un'altra direzione. Sarebbe la terza U23, troppo poco per preparare questi giovani a colmare il gap tra settore giovanile e prima squadra. Devo dire che mi dispiace pensare che l'ingresso del Milan in C sia subordinato alla bocciatura di un club professionistico. È una stortura del sistema".