MN - Gambaro: "Gabbia è imprescindibile e penso che con lui in campo il primo gol del Napoli poteva non arrivare"

Intervenuto ai microfoni di MilanNews.it, Enzo Gambaro analizza la prestazione dei rossoneri nell'ultima sfida contro il Napoli e ci dice la sua sull'attuale momento della squadra di Paulo Fonseca.

A proposito di Gabbia, chi dovrebbe essere il suo compagno di reparto?

"Tecnicamente direi Tomori che è veloce, anche se come marcatore non è implacabile. Anche Pavlovic se messo in condizione può fare il suo. Quel che è certo è che Gabbia è imprescindibile e penso che con lui in campo il primo gol del Napoli poteva non arrivare, almeno non dopo così pochi minuti".