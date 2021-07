MN - Gennari chiaro: "Gasperini ha coccolato Ilicic, ma ci sta che lasci l'Atalanta ora"

Fabio Gennari, giornalista di Tuttosport molto vicino alle vicende di casa Atalanta, si è così espresso a MilanNews.it (CLICCA QUI per l'intervista integrale) sul rapporto tra Ilicic e l'Atalanta: "Non c'è più il rapporto idilliaco di una volta? Secondo me questo è un falso problema. Non dimentichiamo tutto quello che ha passato Ilicic: Gasperini gli è stato molto vicino, l'ha coccolato, l'ha aspettato, lo ha fatto giocare tante volte quando non ce lo si aspettava ed era logico lasciarlo fuori. In Atalanta-Roma l'ho visto ed è stato decisivo stravolgendo la partita. La situazione di Ilicic è molto semplice: è un ragazzo del 1988, che ha fatto molto bene, ma che nel naturale ricambio di un ciclo come quello dei bergamaschi ci sta che vada via. È sempre una questione di campo, al netto delle situazioni Gomez e Gollini. L'Atalanta ha Malinovski e Miranchuk ed è a fine ciclo con diversi giocatori; la bravura dei dirigenti sta nel non fare una rifondazione totale, ma nell'aggiungere pezzi man mano: l'ucraino, il russo e Pessina copriranno le posizione lasciate scoperte da Ilicic e Gomez. Possibile anche che arrivi un altro attaccante, come Boga per esempio".