MN - Gesto poco elegante a San Siro: lo speaker invita a cantare "Chi non salta rossonero è"

© foto di www.imagephotoagency.it

Gesto poco elegante a San Siro. Come raccolto dalla redazione di MilanNews.it, lo speaker nerazzurro dello stadio ha invitato il pubblico a intonare il coro "Chi non salta rossonero è" per celebrare il successo dell'Inter contro il Milan. Successivamente Dimarco e altri giocatori nerazzurri a turno hanno cantato cori di sfottò nei confronti dei rossoneri eliminati.