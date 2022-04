MN - Giudice sulla trattativa Elliott-Investcorp: "Se si sono esposti a tal punto..."

MilanNews.it

Alessandro Giudice, importante firma del Corriere dello Sport, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) sui tempi del closing con Investcorp: “Se due controparti importanti come Investcorp ed Elliot si espongono a tal punto è difficile che non si arrivi ad un qualcosa di positivo, sarebbe un danno enorme per tutti anche d’immagine. Considerate che le esposizioni, solitamente, vengono fatte con una certa discrezione qui invece non ci si è nascosti. Anzi, negli ambienti finanziari si vocifera che le indiscrezioni principali siano arrivate dalla parte di Investcorp”.