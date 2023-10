MN - Giunti sul tour de force del Milan: "Ci darà se la squadra potrà competere per grandi traguardi"

Il doppio crocevia post sosta contro Juve e Napoli è già decisivo in chiave scudetto? Così Federico Giunti ha risposto alla seguente domanda ai microfoni di MilanNews.it:

“Secondo me no. Però ci dirà se questa squadra (il Milan ndr) potrà competere, a livello di solidità e continuità, per grandi traguardi”.