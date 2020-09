MN - Gomez (AS): "Diaz può ambientarsi bene, ha personalità"

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Milannews.it Sergio Gomez, giornalista di As, ha parlato così di Brahim Diaz: “Brahim può ambientarsi molto bene in Italia perchè è un giocatore differente da quelli che si vedono solitamente in Italia. Ha un’ottima conduzione palla, ha una grande intelligenza tattica ed è molto versatile: può giocare, infatti, come attaccante puro, come esterno ma anche come falso nueve. Ha una personalità molto forte per avere solo 21 anni. Un giocatore della sua età, normalmente, non ha la personalità per dire a Guardiola che preferisce andare al Real Madrid invece di restare al Manchester City. Lui invece sì. Nel Real Madrid ha giocato poco e la dirigenza madrilena aveva spinto per un suo prestito ma il giocatore, fermamente, ha risposto di no perchè credeva nelle sue capacità e voleva dimostrare di poter impensierire Zidane. Farà vedere queste sue qualità anche in Italia.”