MN - Guidi: "La squadra ha saputo soffrire: sinonimo di grande mentalità. Ibra può migliorare tanto"

Federico Guidi, allenatore del Milan Primavera che nel pomeriggio di oggi ha visto la sua formazione battere l'Atalanta nel 27° turno del campionato di Primavera 1, è stato intervistato ai microfoni della stampa presente nel post gara, tra cui quelli dell'inviato di MilanNews.it. Queste le parole dell'allenatore della squadra milanista.

Vittoria meritata?

"Sì una partita fatta bene in cui ci sono state tante partite all'interno: siamo partiti molto bene, abbiamo fatto gol e concesso pochissimo nel primo tempo. Nel secondo tempo c'è stata a reazione di una squadra con grande qualità e con mezzi fisici importanti come l'Atalanta: siamo riusciti a fare il 2-0 e dopo il 2-1 la squadra ha saputo soffrire e non ha concesso niente. Sinonimo di grande mentalità e miglioramento rispetto a quando abbiamo iniziato"

Come si va a Verona e come si affrontano i prossimi impegni?

"Con la stessa mentalità con cui abbiamo preparato questa partita e tutte le precedenti, sappiamo di aver davanti a noi tantissimi impegni dall'alto coefficiente di difficoltà: c'è anche la grande motivazione nel giocare queste partite perché significa che il percorso fatto è ottimo. I ragazzi meritano questo tipo di esperienze. I playoff sarebbero un risultato straordinario con la squadra più giovane del campionato, così come la possibilità di giocarsi una semifinale di Coppa Italia che non è banale. Basti pensare che delle squadre in testa, non c'è nessuna in semifinale: la dice lunga sul percorso di questi ragazzi e deve essere stimolo per crescere. È un gruppo che ha margini di miglioramento"

Cosa ha Victor?

"Ha avuto una contrattura, si è indurito il flessore. Chiaramente cerchiamo di azzerare i rischi anche perché andiamo verso la parte più bella e importante della stagione. Abbiamo una rosa estremamente giovane ma con ragazzi di potenzialità"

Ibra ha grande mentalità: quanto è importante per la rosa?

"Max aveva iniziato la stagione in maniera estremamente positiva poi ha avuto due infortuni che lo hanno frenato, ha perso un po' di tempo. È un ragazzo che può migliorare tanto tecnicamente e nelle scelte: contento che in una partita difficile abbia ritrovato la rete, conoscendolo è una spinta che lo farà continuare a lavorare come sta facendo e con più fame"