MN - Haar (ex allenatore Reijnders): "Il Milan non credo sia per il livello di Reijnders..."

Tijjani Reijnders è a oggi il giocatore più in forma del Milan. L'olandese è imprescindibile per Paulo Fonseca e sta rispondendo con classe e personalità e non è un caso che inizino a sentirsi le sirene di mercato delle top d'Europa. Per conoscere meglio il percorso del giocatore ne abbiamo parlato con Martin Haar, suo allenatore nella squadra giovanile dell'AZ Alkmaar. In esclusiva per MilanNews.it.

Generalmente un calciatore olandese top è già passato per Ajax, PSV e Feyenoord. Reijnders è stato l'eccezione ed è rimasto all'AZ fino a 25 anni

"Sono sorpreso che abbia lasciato l'Olanda così tardi, hanno dormito tutte, dalle big olandesi al Bayern e il Borussia Dortmund. Bravo il Milan a cogliere l'attimo e state certi che nonostante abbia già 26 anni il meglio debba ancora venire".

In questa stagione le sue prestazioni in rossonero migliorano di giornata in giornata

"Oggi Tijjani è uno dei migliori giocatori del Milan ma penso che fra uno o massimo due anni ci sarà un ulteriore salto, ne sono sicuro. Real Madrid o Manchester City, questo sarà il suo livello".

Non saranno felicissimi i tifosi del Milan

"In Olanda c'è grande rispetto per il Milan che è una squadra associata a Ruud Gullit, a Marco van Basten e Frank Rijkaard. E sarà anche la squadra di Tijjani Reijnders. Quel che voglio dire, però, è che se pur rimanendo una buona squadra a livello internazionale, non credo lo sia per il livello di Reijnders".

Il Milan punta a rinnovare il suo contratto

"Ho letto che il club ha intavolato le trattative per il rinnovo e fa bene a blindarlo. Anche perché Tijjani, al di là delle qualità da calciatore è davvero una persona straordinaria, come poche".