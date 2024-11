MN - Haar: "Quando Reijnders è andato al Milan mi ha ringraziato, mi ha regalato la maglia rossonera dicendomi: 'Ti voglio bene, mi hai aiutato tanto'"

Tijjani Reijnders è a oggi il giocatore più in forma del Milan. L'olandese è imprescindibile per Paulo Fonseca e sta rispondendo con classe e personalità e non è un caso che inizino a sentirsi le sirene di mercato delle top d'Europa. Per conoscere meglio il percorso del giocatore ne abbiamo parlato con Martin Haar, suo allenatore nella squadra giovanile dell'AZ Alkmaar. In esclusiva per MilanNews.it..

Si dice che Reijnders ha dovuto agli inizi abituarsi alle sue urla, ai tempi dell'AZ...

"Però ascoltava, faceva tutto quello che gli chiedevo e soprattutto chiedeva lui come poteva migliorare. Quando è andato al Milan mi ha ringraziato, mi ha regalato la maglia rossonera dicendomi: 'Ti voglio bene, mi hai aiutato tanto'. Un ragazzo straordinario".