MN - Hirst: "Allo United Bailly ha sofferto 13 infortuni diversi, ha giocato solo 113 partite in 5 stagioni e mezzo"

Paul Hirst, corrispondente delle squadre di Manchester per The Times, ha parlato ai nostri microfoni (qui l'intervento integrale) dello storico infortuni di Eric Bailly, centrale dello United accostato ai rossoneri: "Durante il suo periodo allo United Bailly ha sofferto 13 infortuni diversi, ed ecco perché in cinque stagioni e mezzo ha giocato solo 113 volte per il club. Per fare un confronto, Harry Maguire, arrivato nel 2019, ha già 127 presenze per i Red Devils. Questo dimostra come la crescita dell'ivoriano sia stata ostacolata dai suoi problemi fisici; è un peccato, perché per quanto fatto vedere si può dire che sia un buon difensore. I tifosi dello United lo rispettano perché dà il massimo in ogni partita. Ricordo di averlo visto farsi male in una partita pre stagionale contro il Tottenham, a Shanghai nel 2019. È stata proprio una situazione da Bailly. Era solo un'amichevole, eppure si è lanciato su un tiro di Son per evitare che entrasse in porta, anche se il guardalinee aveva già alzato la bandierina per segnalare il fuorigioco. Ha bloccato il tiro, ma ha rimediato una distorsione alla gamba ed è stato portato via in barella: ha avuto bisogno di un intervento chirurgico al ginocchio ed è rimasta fuori per sei mesi".