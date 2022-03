MN - I tempi di costruzione dell'eventuale stadio del Milan a Sesto San Giovanni

Roberto Di Stefano, sindaco di Sesto San Giovanni, area in cui si potrebbe, eventualmente, costuire il nuovo stadio del Milan, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA integrale) sui tempi di costruzione: "Una volta che viene presentato il progetto e individuata l'area, l'approvazione del progetto avviene immediatamente.. credo che nel giro di, tolte le parti amministrative e burocratiche e se l'area individuata è già certificata come bonifica, un anno e mezzo massimo possono avere il permesso per iniziare a costruire".

Quindi sarebbe una cosa rapida.

"Ci sono le volumetrie, ci sono le bonifiche di cui buona parte dei 2.000.000 di metri quadrati lo è, poi dipende dalla velocità con la quale loro sviluppano i progetti e poi si procede. L'Iter amministrativo è più velocizzato perché comunque non ci sono da far demolizioni e se le aree sono quelle già bonificate ci siamo già tolti il 60% della burocrazia e degli atti autorizzativi dalle scatole".