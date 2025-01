MN - Ibra e Moncada in rappresentanza del Milan per la visita all'ambasciata italiana a Riyad

Nel corso della mattinata di oggi, a Riyad, come viene riportato dall'inviato di MilanNews.it presente in terra saudita, quattro delegazioni delle squadre che si contenderanno la Supercoppa Italiana hanno fatto visita all'Ambasciata italiana della capitale del paese arabo. In rappresentanza rossonera c'erano il Senior Advisor Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada.

Le squadre hanno incontrato l'ambasciatore Carlo Baldocci. Per l'Inter era presente il presidente e amministratore delegato Beppe Marotta, per la Juventus c'era l'ex capitano e ora dirigente Giorgio Chiellini, infine per l'Atalanta c'era Antonio Percassi. Il dono del club rossonero per il diplomatico è stato un piatto d'argento griffato "AC Milan".