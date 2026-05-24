MN - Ibra scortato al parcheggio al fischio finale: ira dei tifosi all'uscita

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Zlatan Ibrahimovic lascia San Siro scortato al triplice fischio di Milan-Cagliari: l'ira dei tifosi contro il dirigente svedese

Finisce nel peggiore dei modi per il Milan: i rossoneri perdono malamente 1-2 a San Siro contro il Cagliari. Nel contempo vincono sia il Como che la Roma che si guadagnano gli ultimi due posti in Champions League. Un disastro totale che ha scatenato i giustissimi fischi e proteste dei tifosi rossoneri e che spedisce il Diavolo in Europa League.

Al termine della partita, come riportato dall'inviato di MilanNews.it, il Senior Advisor Zlatan Ibrahimovic è schizzato via dagli spalti diretto al parcheggio, scortato. Nel breve tragitto infatti ha ricevuto le critiche e l'ira di alcuni sostenitori milanisti, delusi e arrabbiati per una stagione buttata alle ortiche.