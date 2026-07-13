Oggi al via la stagione con il raduno: la Curva Sud non sarà presente

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La Curva Sud non sarà presente al raduno rossonero di oggi a Milanello

Il via ufficiale della nuova stagione rossonera è prossimo. Oggi prenderà ufficialmente il via il raduno per la stagione 2026/27 del Milan. A guidare il tutto ci sarà Ruben Amorim, nuovo allenatore portoghese scelto e presentato nei giorni scorsi da Gerry Cardinale: c'è l'intenzione di dare una svolta importante al triste passato recente del club.

Nonostante l'ondata di cauto ottimismo dato dall'acquisto di Gonçalo Ramos e Mario Gila, a cui si aggiunge un nuovo modus operandi del proprietario, apprende la redazione di MilanNews.it che la Curva Sud sarà assente al raduno del Milan di oggi. Anche in questa tornata, come accade ormai da qualche anno, il cuore pulsante del tifo organizzato rossonero non sarà presente al primo giorno di lavoro della squadra.