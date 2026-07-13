Il programma di oggi a Milanello, tra test fisici e primo allenamento del Milan
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La stagione del Milan inizierà lunedì mattina con i test fisici e con il consueto allenamento pomeridiano aperto al pubblico.
La stagione dei Milan inizierà dunque ufficialmente oggi, lunedi 13 luglio. In mattinata verranno svolti test fisici, divisi tra palestra e campo, mentre tardo pomeriggio, alle 18, ci sarà il primo vero e proprio allenamento della stagione, guidato da Ruben Amorim e il suo staff, sul campo esterno di Milanello, come di tradizione aperto al pubblico.
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