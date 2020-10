MN - Ibrahimovic è tornato a Milanello: da domani tornerà ad allenarsi con la squadra

Secondo quanto appreso dalla redazione di Milannews.it, dopo la conferma della negatività al Coronavirus, quest'oggi Ibrahimovic è tornato per la prima volta a Milanello dopo il periodo di quarantena. Ha incontrato i compagni e l'allenatore per un breve dialogo sul suo momento e il momento della squadra, e da domani comincerà ad allenarsi al centro sportivo in vista del derby con l'Inter.

di Antonio Vitiello