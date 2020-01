MN - Ibrahimovic subito in gol nell'amichevole contro la Rhodense

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, Zlatan Ibrahimovic, partito titolare al centro del 4-3-3 e affiancato da Suso e Calhanoglu nella partita amichevole di questo pomeriggio contro la Rhodense, ha già trovato la via della rete. Sono bastati meno di 45 minuti per ritornare al gol con la maglia rossonera, anche se in una partita non ufficiale.

di Antonio Vitiello