MN - Ielpo: "Non capisco Castillejo seconda punta e non Suso, per la trequarti i giocatori li hai"

Mario Ielpo, ex portiere del Milan tra le stagioni 1993 e 1996, ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it e lo ha fatto toccando diversi temi, tra cui il ruolo del trequartista, ricoperto finora da Suso: “Io credo che il Milan sia pieno di ex trequartisti e se si vuole fare un modulo col trequartista è meglio che faccia qualcuno che lo sia o che sia cresciuto in quel ruolo. Dovessi snaturare Suso, lo farei giocare seconda punta: non capisco perché debba mettere Castillejo seconda punta, che è un giocatore di corsa, mentre Suso da fermo sa giocare e quindi è più adatto a fare l’attaccante, se lo si volesse provare… vedremo. Anche perché Suso, se ci si pensa, fisicamente assomiglia ad Aguero. Perché non può imparare a giocare anche lui da attaccante come lui, con le dovute proporzioni? Per la trequarti ci sarebbero Paquetà, Calhanoglu e Bonaventura, che nella sua carriera ha giocato un po’ in tutti i ruoli del centrocampo, ma possono essere tutti trequartisti: fai giocare uno di loro tre dietro a Piatek e Suso. Tra il brasiliano, il turco e l’ex atalantino non vedo perché debba farlo Suso il trequartista.”