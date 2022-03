MN - Ielpo sul mercato: "Bisogna avere fiducia e partire dal presupposto che ci sono club più avanti del Milan"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Intervistato dalla nostra redazione, Mario Ielpo ha commentato così il mercato del Milan, con i rossoneri in chiusura per Origi e Botman: "Bisogna avere fiducia. Io non sono uno specialista del mercato, ma è difficile dare un giudizio. Bisogna partire dal presupposto che il Milan non può entrare in concorrenza con le altre società per il giocatore perfetto, ci sono club molto più avanti. Adesso è una realtà in cui devi prendere un giocatore che non si è ancora affermato".