MN - Ielpo sullo stadio: "In Italia sai quando e come inizi ma non sai quando vai a finire..."

L'ex portiere del Milan Mario Ielpo , ospite abituale anche sul canale tematico rossonero, è stato intervistato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it e si è così espresso sullo stadio: “Mi sembra che sia evidente che la nuova proprietà voglia dare un’accelerata decisiva all’argomento ed è altrettanto evidente che il progetto condiviso con l’Inter, per varie ragioni, faccia fatica a decollare. La mossa di La Maura è una mossa fatta per accelerare il tutto.

Poi se sarà quella definitiva, se si possa fare, questo non si può sapere: credo neanche Cardinale. In Italia sai quando inizi e come inizi ma non sai quando vai a finire: conosciamo i vincoli che ci sono”