MN - Ignazio Abate torna al Milan: allenerà l’Under 16

Ignazio Abate torna al Milan, ma nelle vesti di allenatore. L’ex terzino rossonero, che dopo aver lasciato il calcio ha iniziato a seguire i corsi per prendere i vari patentini in quel di Coverciano, entrerà a far parte dei tecnici delle giovanili milaniste. Per lui ci sarà la panchina della formazione Under 16. Non lavorerà con papà Beniamino, che rimarrà con l'Under 18.