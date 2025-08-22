MN - Krebs approva l'affare Boniface: "Ha le qualità per fare bene in Serie A"

Dopo una ricerca durata un'estate intera il Milan ha scelto: sarà Victor Boniface il nuovo attaccante da mettere a disposizione di Massimiliano Allegri. Il nigeriano, classe 2000, arriva dal Bayer Leverkusen dopo due stagioni in chiaroscuro: eroe determinante nell'anno dello storico scudetto, giocatore di secondo piano, con qualche "colpo di testa" e infortunio di troppo, nella scorsa annata. In attesa di vederlo in Italia, il Milan ha chiuso un prestito oneroso da 5 milioni con diritto di riscatto fissato a 24 milioni di euro, ne abbiamo parlato in esclusiva con il giornalista tedesco Jan Krebs (di RTL Television). Queste le sue dichiarazioni a MilanNews.it:

Secondo te per il Milan è un rischio scommettere su un calciatore del genere?

"Ha un grande potenziale nonostante questi difetti. Ma immagino che una società come il Milan se vuole comprare Boniface prima si informa sul giocatore e chiede che tipo di ragazzo sia. Il mondo del calcio qualche volta è un po’ strano, no? (ride, ndr). Io ho giocato a livello amatoriale e quando mi raccontano situazioni che succedono in Bundesliga, nei vari spogliatoi, mi viene da ridere perché erano le stesse cose che capitavano nel mio piccolo paese. Ma credo che il Milan sia ben informato, sia sull’aspetto sportivo che caratteriale. Ha le qualità per fare bene in Serie A".