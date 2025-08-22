VIDEO MN - Victor Boniface è arrivato a Milano! Ora le visite mediche

Oggi alle 15:07News
di Manuel Del Vecchio

Come dimostrano le immagini raccolte dal nostro inviato, Victor Boniface è arrivato a Milano in questi istanti. L'attaccante nigeriano ora si dirigerà alla clinica La Madonnina per le consuete visite mediche prima delle firme sul contratto, previste per domattina.

Arriva in prestito oneroso con diritto di riscatto per un totale di circa 30 milioni di euro.