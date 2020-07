MN - Il cambio di Ibra scelta gestionale. Calhanoglu valutato tra oggi e domani

Arrivano conferme sul motivo della sostituzione di Zlatan Ibrahimovic all'intervallo di Lazio-Milan. La scelta, come apprende MilanNews.it, è stata gestionale e programmata, in modo da evitare che lo svedese forzasse i tempi. Per quanto riguarda Hakan Calhanoglu, vittima di una contusione al polpaccio sinistro, verranno effettuate delle valutazioni sulle sue condizioni tra oggi e domani.