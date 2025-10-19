MN - Il dato sulle presenze a San Siro per Milan-Fiorentina

È arrivato il dato degli spettatori presenti questa sera a San Siro per Milan-Fiorentina, sfida valida per la settima giornata di Serie A Enilive: sono 71.475 le persone sugli spalti del Meazza per la partita contro i toscani.

LE FORMAZIONI
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Athekame, Fofana, Modrić, Ricci, Bartesaghi; Saelemaekers, Leão. A disp.: Pittarella, Terracciano; De Winter, Odogu; Sala; Balentien, Gimenez. All.: Allegri.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongračić, Pablo Marí, Ranieri; Dodô, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Gosens; Fazzini, Kean. A disp.: Lezzerini, Martinelli; Comuzzo, Kuoadio, Parisi, Viti; Fortini, Ndour, Sohm; Džeko, Guðmundsson, Piccoli, Sabiri. All.: Pioli.