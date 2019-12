MN - Incocciati: "Ibrahimovic non è il futuro, servono giovani per riportare il Milan in vetta"

Giuseppe Incocciati, intervistato da MilanNews.it, si è detto contrario all'eventuale ritorno di Ibrahimovic in rossonero: "A questo Milan servirebbe anche Gianni Rivera (sorride, ndr). Peccato che gli anni passano... Rimangono indelebili il nome e le grandi prestazioni, che però appartengono al passato. Non sono per questo tipo di avventura. Credo che il Milan, in questa fase di rinnovamento, non debba assolutamente pensare di impostare il lavoro - che è proiettato verso un futuro migliore - su elementi che appartengono alla storia del club: hanno fatto benissimo, ma basta così. Ibrahimovic non è il futuro e credo che sia più importante riuscire a individuare nuovi giovani che possano permettere al Milan di tornare in vetta".