MN - Incocciati: "Piatek? Un attaccante non dimentica come si fa gol"

Giuseppe Incocciati, intervistato in esclusiva da MilanNews.it, ha parlato di Piatek, provando a spiegarne l'anemia realizzativa: "Ha già dimostrato di essere un ottimo finalizzatore, poi non so cosa sia successo. Un attaccante non dimentica come si fa gol. Forse è la mancanza di rifornimenti o alcune situazioni a lui non più congeniali che si verificano all’interno di un contesto tattico. Di solito, quando un attaccante si ferma così bruscamente, non dipende solo ed esclusivamente da lui. Forse il Milan è un po’ troppo “assolutista” in certi suoi effettivi. Giocatori come Suso e Calhanoglu difficilmente vedono l’azione prima che la palla arrivi. Un centravanti, invece, fa dei movimenti che necessitano di alcune giocate anche di prima intenzione. Credo che Bonaventura possa essere di grande sostegno: è uno che vede il movimento delle punte, non è un assolutista, se non in alcune circostanze. È un giocatore che può aiutare Piatek, il quale fa dei movimenti eccellenti. Certo, non si può pretendere dal polacco che risolva le partite con delle giocate personali. Lui si muove puntando sempre la porta e va servito nel modo migliore".