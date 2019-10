MN - Incocciati: "Prematuro pensare che Pioli abbia risolto tutti i problemi del Milan"

Giuseppe Incocciati, ex giocatore rossonero, ai microfoni di MilanNews.it ha parlato della prima di Pioli: "Di solito, sotto l’aspetto motivazionale, quando si cambia un allenatore ci sono sempre delle differenze. Però bisogna vedere se, alla lunga, l’impressione diventerà anche un dato di fatto. È prematuro pensare che Pioli abbia risolto con una sola settimana di lavoro tutti i problemi della squadra. Starei molto cauto, in considerazione anche del fatto che il Milan, da qui in avanti, andrà ad affrontare una serie di partite molto difficili. Aspettiamo e vediamo quello che succede".