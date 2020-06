MN - Incontro in Comune per il nuovo stadio: si va verso l'intesa per il tema volumetrie

Nella giornata di oggi c'è stato un incontro in Comune tra Milan e Inter per quanto riguarda il nuovo stadio, struttura che ospiterà entrambi i club. Secondo quanto appreso da MilanNews.it c'è ottimismo: si va verso l’intesa sul tema delle volumetrie, che potrebbe essere ratificata nei prossimi giorni. Quello delle volumetrie era l’ultimo vero ostacolo per il via libera al nuovo impianto.

Di Antonio Vitiello