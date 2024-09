MN - Infortunio Bennacer: si attendono i contro esami a Milanello per diagnosi e recupero. Sul mercato…

vedi letture

L’infortunio al polpaccio patito da Ismael Bennacer con la nazionale algerina sarà rivalutato dallo staff medico del Milan quando il giocatore farà rientro in Italia. Successivamente si capiranno meglio i tempi di recupero.

Al netto di questo problema, la società non dovrebbe intervenire sul mercato degli svincolati in quanto un eventuale innesto sarebbe utilizzabile solo in campionato e non in Champions. In più, con Milan Futuro dietro, questo potrebbe essere il primo episodio che potrà aprire a quell’effetto yo-yo di comunicazione tra le due squadre. Kevin Zeroli è il profilo individuato per sostituire internamente e a livello numerico Bennacer durante la sua assenza.

di Pietro Mazzara