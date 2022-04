MN - Inter, Antonello sul nuovo stadio: "Ecco a che punto siamo. Partita di inaugurazione? Un derby"

Fonte: dal nostro inviato, Antonello Gioia

MilanNews.it

Alessandro Antonello, ad dell'Inter, ha parlato così del nuovo stadio durante l'evento organizzato da Il Foglio a San Siro: "Siamo in attesa che il Comune nomini il responsabile del dibattito pubblico. Questo processo dovrebbe concludersi ad inizio maggio. Noi nel frattempo stiamo lavorando per integrare lo studio di fattibilità, sono quasi 1000 pagine di dossier. Stiamo lavorando per integrarlo in quanto il Comune ha chiesto di rivedere gli indici volumetrici. Milan e Inter stanno cercando di allinearsi alle richieste dell’amministrazione nonostante ci sia una legge che permetterebbe di avere indici volumetrici più alti. I due club sono i proponenti del progetto, quindi è il Comune che dovrà dire se il progetto piace o meno ai cittadini. Siamo partiti da oltre 1000 giorni, quindi c'è un po' di delusione per essere ancora a questo punto. C'è un'evidente difficoltà, ma noi vogliamo ancora dare un lustro alla città di Milano. Stadio condiviso con il Milan? A parte sul piano sportivo, la pensiamo uguale su tutto. Sarà interessante inaugurare il nuovo impianto con un derby".