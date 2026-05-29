MN - Iraola al Leverkusen? Il CEO del Bayer sorride: "Può essere"

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Iraola al Leverkusen: il CEO del Bayer sorride a Budapest e alimenta così le voci su un accordo imminente con il tecnico basco

Andoni Iraola è sempre più vicino a firmare con il Bayer Leverkusen. Il tecnico basco, che per circa 48 ore è stato il sogno del Milan e il primo nome sulla lista di Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic, non ha mai avuto reali possibilità di sedersi sulla panchina milanista, dal momento che non era convinto del progetto. Prima sull'allenatore sembrava in chiaro vantaggio il Crystal Palace, a maggior ragione dopo la vittoria della Conference League, ma nelle ultime ore sembra che il futuro di Iraola sia sulla panchina tedesca del Bayer Leverkusen.

IRAOLA-LEVERKSUEN, IL CEO: "PUÒ ESSERE"

In occasione della finale di Champions League che si giocherà domani pomeriggio alle ore 18 tra PSG e Arsenal, a Budapest stanno arrivando tutte le grandi personalità del calcio europeo e mondiale. In hotel il giornalista Alessandro Schiavone, per MilanNews.it, ha incrociato il CEO del Bayer Leverkusen Fernando Carro che alla domanda sul futuro della panchina del suo club e su Andoni Iraola, ha risposto con un sorriso e una semplice frase: "Può essere".