MN - Jacobelli: "Donnarumma pare non verrà sacrificato: mi auguro diventi simbolo del Milan per molti anni"

Ai microfoni di MilanNews.it, il giornalista Xavier Jacobelli ha parlato così delle mosse del Milan sul mercato: "Ora è troppo presto per fare valutazioni, siamo al dieci di luglio e il mercato chiude al due settembre. Però, già le prime mosse, mi riferisco a Krunic che ha giocato nell’Empoli un ottimo campionato e rispecchia perfettamente la concezione di Giampaolo. Mi riferisco anche alle parole molto importanti spese da Maldini e Boban riguardo Donnarumma, che sembrava prima della decisione UEFA destinato ad essere sacrificato sul mercato e che invece mi pare che non verrà sacrificato a meno che non si presenti qualcuno con un’offerta stratosferica. Donnarumma è, ed è destinato mi auguro, a rimanere un simbolo del Milan per molti anni a venire. Stiamo parlando di un ragazzo di vent’anni che spesso consideriamo come un veterano, visto che ha debuttato in Serie A ancora minorenne lanciato da Mihajlovic. In realtà ha compiuto vent’anni a febbraio scorso, è giovanissimo e già titolare della Nazionale, oltre ad avere un numero di presenze con il Milan che molti professionisti di età superiore alla sua gli invidierebbero".