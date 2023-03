MN - Jacobelli: "I nove punti in meno rispetto alla scorsa stagione la dicono lunga sul momento negativo del Milan..."

Pioli sembrava aver rimesso in ordine le cose, ma il Milan chiude il mese di marzo senza vittorie...

"Nove punti in meno rispetto alla ventisettesima del 2021/2022, quindi già questo è un dato incontrovertibile che la dice lunga sul momento negativo del Milan. La sequenza Firenze, Salernitana, Udine credo che abbia dimostrato come sia il tempo di tornare al 4-2-3-1 purché migliori migliori gioco. La difesa non regge più in quanto non ha più, in questo momento, perlomeno abbiamo visto nelle ultime tre partite di campionato, la copertura adeguata del centrocampo. Abbiamo Bennacer che è appena tornato dall'infortunio e Tonali al quale non si può chiedere di fare il robot, quindi giocare tutte le partite ai massimi livelli; ha diritto anche lui di accusare pause di rendimento, fermo restando il fatto che lui sia il caposaldo del centrocampo del Milan.